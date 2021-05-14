В Беларуси планируется вывести из эксплуатации все оборудование с ПХБ

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется вывести из эксплуатации все оборудование, содержащее полихлорированные бифенилы. Об этом сообщила во время пресс-конференции начальник главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ольга Сазонова, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь с 2004 года является стороной Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях. Этот документ определяет международные требования по обращению с СОЗ. "В Беларуси создана законодательная база, регулирующая порядок обращения с СОЗ, проведена инвентаризация, переупаковка, обеспечено экологически безопасное хранение непригодных пестицидов и ПХБ-содержащего оборудования и отходов. Создана и актуализируется единая база данных о СОЗ", - сказала Ольга Сазонова.

По ее словам, на территории Беларуси в настоящее время находится более 10 тыс. т непригодных пестицидов. Что касается ПХБ-содержащего оборудования, в Беларуси имеется порядка 37 тыс. конденсаторов и 370 трансформаторов. "По итогам предыдущей пятилетки было выведено из эксплуатации 62,6% такого оборудования. На следующую пятилетку запланировано вывести из эксплуатации все ПХБ-содержащее оборудование", - отметила представитель Минприроды.

Опасные отходы, относящиеся к стойким органическим загрязнителям, являются серьезной угрозой для человека и экологии. СОЗ - химические вещества, характеризующиеся высокой токсичностью, склонностью к накапливанию в объектах окружающей среды и живых организмах. Даже в чрезвычайно малых концентрациях СОЗ негативно влияют на здоровье людей и окружающую среду.-0-