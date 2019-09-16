В Беларуси планируется запретить рекламу на прицепах

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусском законодательстве планируется предусмотреть запрет на использование транспорта, в том числе отдельно стоящего прицепа, для размещения, распространения рекламы на улицах, дорогах и в других общественных местах. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Олег Левшунов.

Таким образом в Беларуси решили бороться с получившей в последние годы распространение практикой стационарного размещения прицепов и другого легкового транспорта исключительно для целей рекламы. А точнее - с недобросовестными действиями рекламораспространителей, которые таким способом пытаются обойти установленный законодательством разрешительный порядок размещения средств наружной рекламы. Они не вносят плату в местный бюджет за размещение, распространение наружной рекламы, не несут других связанных с этим затрат, получая тем самым преимущества перед добросовестными рекламораспространителями, отметил Олег Левшунов.

Рекламные прицепы и автомобили ухудшают внешний вид городов и других населенных пунктов, не говоря уже о том, что создают препятствия для участников дорожного движения. "Ведь владельцы, как правило, ставят такие машины и прицепы у края проезжей части или по верху бордюра. В конце концов нарушаются ПДД, поскольку транспорт не используются по предусмотренному законодательством назначению, то есть для перевозки пассажиров, грузов или установленного на нем оборудования", - добавил парламентарий.

Необходимые поправки планируется внести в законы по вопросам рекламы. В их числе закон о рекламе, который совершенствуется с учетом практики применения, а также приводится в соответствие с декретом Президента от 23 ноября 2017 года №7 "О развитии предпринимательства", которым, в частности, отменено согласование рекламы на транспорте.-0-