8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют использовать плазму с антителами к коронавирусу. Об этом сегодня во время стрима на Youtube-канале Национального пресс-центра сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы планируем в ближайшее время внедрить еще и изготовление плазмы, обогащенной антителами против коронавируса, чтобы использовать ее в терапии наиболее тяжелых форм", - рассказал министр.

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