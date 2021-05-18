В Беларуси планируют открыть еще 9 расчетно-информационных центров газоснабжающих организаций

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют открыть еще девять расчетно-информационных центров газоснабжающих организаций до конца года. Об этом рассказал генеральный директор ГПО "Белтопгаз" Алексей Кушнаренко во время торжественного открытия нового центра Сморгонского производственного управления УП "Гроднооблгаз", сообщили БЕЛТА в пресс-службе объединения.

"Открытием расчетно-информационного центра в Сморгони мы завершаем программу создания сервисных центров в крупных районных городах Гродненской области. Цель открытия еще одного центра - не просто улучшить качество обслуживания населения, а передать атмосферу работы в объединении с потребителями, обеспечить доступность и комфорт. В настоящее время в газоснабжающих организациях, входящих в состав нашего объединения, функционируют 29 сервисных центров. До конца года будет введено в эксплуатацию еще девять", - сказал Алексей Кушнаренко.

Работа в центре обслуживания строится по принципу "одного окна", обеспечена возможность оформлять договоры на газоснабжение, сверять расчеты за потребленный газ, подавать заявления, получать справки, технические условия и проходить инструктаж по безопасному пользованию газом в быту.-0-