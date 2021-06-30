30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют расширить целевой набор. Об этом сообщил министр образования Игорь Карпенко во время посещения филиала БГТУ "Полоцкий государственный лесной колледж", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Планируем расширить целевой набор и в этой связи хотим снять ограничения с населенных пунктов с населением менее 20 тыс. Вместе с тем будем создавать конкурсную ситуацию по целевым местам и повышать ответственность местных органов власти и госуправления, которые будут выдавать целевое направление. Возможно, даже введем такое понятие, как рекомендация педагогического совета", - рассказал Игорь Карпенко.

По его словам, в этом году частично увеличили целевой набор на некоторые медицинские специальности.

Министр напомнил также, что сейчас идет работа над обновленным Кодексом об образовании. Он принят депутатами в первом чтении и готовится к рассмотрению на осенней сессии парламента. "Прошли парламентские слушания по вопросам развития системы образования. Готовим большой республиканский педсовет. Он пройдет в конце августа. Подготовили концепцию развития системы образования до 2030 года. Она размещена на сайте Министерства образования в открытом доступе. Кроме того, в регионах проходят диалоговые площадки, где обсуждаются актуальные вопросы развития системы образования. На педсовете мы также рассмотрим изменения в правила приема в высшие и средние специальные учебные заведения", - отметил он.-0-