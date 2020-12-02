В Беларуси планируют расширить возможности использования семейного капитала

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют расширить возможности для использования семейного капитала, сообщила журналистам министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, комментируя представленную сегодня в Палате представителей программу деятельности правительства до 2025 года, передает корреспондент БЕЛТА.

"Идет обсуждение, мы разворачиваем диалоговые площадки по этому вопросу в регионах. В Минтруда поступает много обращений о расширении направлений использования семейного капитала", - сказала Ирина Костевич.

Как правило, многодетные семьи, которые хотят потратить семейный капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. Поэтому ряд обращений касается того, чтобы расширить возможности использования этих средств при строительстве жилья. Например, предлагается разрешить за счет семейного капитала погашать ссуды на строительство, которые предоставил наниматель.

Поступают предложения расширить спектр платных медицинских услуг, на которые можно было бы использовать семейный капитал.

"Мы собираем пакет предложений от многодетных семей и будем рассматривать возможности по расширению семейного капитала", - резюмировала Ирина Костевич.-0-