В Беларуси планируют развивать сеть реабилитационных центров для наркозависимых

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сеть реабилитационных центров для наркозависимых планируют развивать в Беларуси, сообщила журналистам заместитель начальника управления главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Екатерина Шелегова, передает корреспондент БЕЛТА.

Экспериментальное отделение реабилитации на базе РНПЦ психического здоровья открыто осенью 2019 года. Это совместный проект Минздрава, МВД и Минтруда. Здесь оказывают не только медицинскую, но и психологическую и психотерапевтическую поддержку. Более того, реализуется программа по социализации каждого пациента.

Центр временно закрывался из-за ситуации по коронавирусу, тем не менее за время его работы реабилитацию прошли 32 человека, пять из них трудоустроены. "Для этой сложной категории такое количество трудоустроенных достаточно большое, это почти каждый шестой, - отметила Екатерина Шелегова. - В последующем мы планируем развивать такую сеть реабилитационных центров. Государство берет на себя оказание помощи этой категории лиц. Для того, кто мотивирован, хочет избавиться от зависимости, социализироваться и трудоустроиться, такие услуги будут оказаны".

Как отметила заместитель директора по медицинской части (по наркологии) РНПЦ психического здоровья Инна Белаец, работа экспериментального реабилитационного центра оценивается как успешная, в дальнейшем проект будет развиваться в областях. В целом в Беларуси, по ее словам, большое внимание уделяется медицинской реабилитации пациентов с зависимостью от психоактивных веществ. В республике развернуто 270 стационарных наркологических коек. Стационарные отделения для реабилитации пациентов наркологического профиля есть во всех областях - на базе центров "Психиатрия-наркология" или наркологических диспансеров.

"Мы индивидуально подходим к тем пациентам, которые обращаются в реабилитационный центр. Индивидуальный подход просматривается как в медицинской составляющей, так и социальной поддержке. Это совместный труд врача, работника сферы труда и соцзащиты и самого пациента", - добавил главный специалист главного управления организации медицинской помощи Минздрава Александр Ходжаев.

Екатерина Шелегова также высказалась по поводу профилактической работы с молодежью. Она отметила, что лекции и беседы, которые проводятся с детьми в школах, не всегда приносят результат. Будет более эффективно, если ребенку наглядно показать все, что произойдет с его организмом, если он начнет употреблять наркотики или другие психоактивные вещества. В связи с этим было принято решение создать практически во всех регионах так называемые антинаркотические площадки. Такой наиболее успешный проект появился в Бресте. Кабинет профилактики действует и в Витебске.

Более того, постепенно в образовательный процесс внедряется инициированный МВД проект Pomogut.by. Педагоги, родители и подростки могут воспользоваться размещенными там материалами о профилактике наркомании. Информация изложена просто и проиллюстрирована.

Несмотря на проводимую профилактическую работу, есть группа, выпадающая из поля зрения, - молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет. Именно они, по статистике, чаще всего вовлекаются в наркооборот, отметила Екатерина Шелегова. Ими не занимаются педагоги, поскольку это уже не школьники и не студенты. Зачастую молодые люди обращаются в организации здравоохранения, когда уже слишком поздно, добавила она.-0-