В Беларуси планируют сформировать госорган по регулированию цифровой сферы

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется сформировать государственный орган по регулированию цифровой сферы. Об этом сообщил журналистам первый заместитель премьер-министра Николай Снопков по итогам совещания у главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Николай Снопков назвал тему по определению единого госрегулятора цифровой сферы непростой и затянутой по времени. Однако при решении этого вопроса правительство не хотело бы наделить данными функциями какой-либо госорган, просто поменяв его название. Необходимо, по его мнению, "поменять смысл и сущность, поскольку мало и недостаточно просто создать новый единый регулятор". "Очень важно создать в каждом министерстве, в каждой области вертикаль компетенций, то есть людей, которые бы понимали, что нужно делать в цифровизации соответствующих отраслей, каким образом использовать цифровизацию для повышения производительности", - сказал он.

К комплексному решению данного вопроса планируется вернуться летом этого года. Также будет обсуждаться вовлечение IT-сферы, резидентов ПВТ в иные сферы, чтобы обеспечить рост производительности труда и развития.

О проблемах цифрового развития страны говорил сегодня на совещании Президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, по этой тематике готовится комплексный указ, который позволит сосредоточить имеющиеся ресурсы на нескольких ключевых направлениях, создать единый орган государственного регулирования, максимально использовать опыт Китая в построении цифрового общества.

"Считаю, что решение этих вопросов у нас затянулось. Два года назад мы определились, что принципиальные подходы вырабатываются правительством, а другие госорганы должны ему в этом помогать. Необходимо, чтобы все предложения были выверены и глубоко проработаны. Летом мы их должны рассмотреть на отдельном совещании", - сказал Президент.-0-

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