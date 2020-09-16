В Беларуси планируют создать базу для вакцин против любых новых инфекций

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Базу для вакцин против любых новых инфекций планируют создать в Беларуси, сообщил журналистам директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук, кандидат медицинских наук, доцент Андрей Гончаров, передает корреспондент БЕЛТА.

На базе Академии наук создана рабочая группа, которая занимается разработкой белорусской вакцины против коронавирусной инфекции. "Группа работает достаточно активно, я один из ее участников", - сказал Андрей Гончаров. Детали он не стал разглашать.

Вместе с тем, по его словам, не стоит задача немедленно разработать такого рода вакцину. "У нас скорее задача общая - создать в Беларуси базу для создания вакцин против любых новых патогенов. Если будет такая база, то при наличии какой-то угрозы, появлении новых инфекций мы сможем затем в кратчайшие сроки создать собственную белорусскую вакцину", - отметил директор института.

Что касается клеточной терапии против коронавируса, сначала за рубежом, а затем и в Беларуси апробировали эти методы, результат положительный. Клеточная терапия доказала свою эффективность, количество смертельных случаев сокращается как минимум на 50%, добавил заведующий отделом клеточных биотехнологий РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, главный внештатный специалист Минздрава по клеточным технологиям Михаил Потапнев.-0-