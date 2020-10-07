В Беларуси планируют создать национальный геопортал пространственных данных

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный геопортал пространственных данных планируют создать в Беларуси, сообщил сегодня журналистам председатель Госкомимущества Дмитрий Матусевич во время посещения Минского городского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру, где были презентованы электронные ресурсы и системы организаций Госкомимущества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается земельно-информационного портала, то мы от него постепенно будем двигаться к национальному геопорталу пространственных данных. То есть будет разработана единая программа, при этом пользователь сможет выбирать себе необходимые данные, они будут выдаваться в онлайн-режиме. Соответственно это позволит автоматизировать многие процессы", - отметил Дмитрий Матусевич.

Госкомимущество к 1 декабря полностью оцифрует адресную систему страны. С 1 января заработает Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система, которая предусматривает внедрение ID-карт. После оцифровки адресной системы ID-карта будет открывать доступ к данным о прописке человека.

По словам Дмитрия Матусевича, интеграция собственных наработок во все сферы экономики остается одной из главных задач для Госкомимущества. Например, в Беларуси уже оцифрованы все леса. С Минсельхозпродом организации Госкомимущества работают в области точного земледелия. "Здесь говорилось о точном земледелии, беспилотном транспорте, естественно, для этого нужна геодезическая основа и наработки белорусской навигационной карты", - пояснил он.

"Госкомимущество показало себя хорошей государственной IT-компанией, в частности Национальное кадастровое агентство и "Белгипрозем", - сказал Дмитрий Матусевич.-0-