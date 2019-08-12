12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют создать структуру для контроля за качеством продаваемых лекарств. Об этом сообщил сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.
"Обсуждается вопрос создания Госфармнадзора. Эта структура будет следить за качеством препаратов, которые обращаются на рынке. Это не касается только отечественных или только импортных, здесь не будет разделения. Все препараты, которые находятся в аптеках, используются в больницах, будут выборочно изыматься для проведения контроля их состава и качества", - рассказал Владимир Караник.
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