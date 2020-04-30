30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют урегулировать вопрос возвращения денег туристам за путевки. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой, передает корреспондент БЕЛТА.

Многие белорусские туристы забронировали путевки, но не смогли поехать в связи с ситуацией в мире из-за пандемии коронавируса. На вопрос, как планируется урегулировать механизм возвращения им средств, Дмитрий Крутой ответил: "Такой нормативный правовой акт разрабатывается. Мы несколько раз встречались с нашими ведущими ассоциациями, которые объединяют компании туристической отрасли. Для них этот вопрос сейчас очень важный и болезненный".

Дмитрий Крутой

По словам первого вице-премьера, сейчас сложно говорить о конкретных параметрах и нормах, которые будут заложены. "Деньги, которые наши туристы заплатили за путевки в условиях раннего бронирования, сейчас находятся у конечных бенефициаров в Турции, Египте и других странах, закрытых в связи с жесткими карантинными мерами. Нужно понять финансовую схему, когда они смогут вернуть деньги, а наши туристические компании - оперативно рассчитаться с людьми. Этот момент является ключевым, и мы сейчас его отрабатываем, в том числе с привлечением банковских структур", - отметил он.-0-