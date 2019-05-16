В Беларуси планируют усилить контроль за экспортом стратегически важных товаров

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют усилить контроль за реализацией на экспорт стратегически важных для экономики сырья и товаров. Это предусмотрено проектом закона "О внесении изменения в Кодекс об административных правонарушениях", который вводит ответственность за нарушение законодательства о биржевых сделках. Белорусские депутаты сегодня приняли поправки в первом чтении, передает корреспондент БЕЛТА.

Речь идет об экспорте сухого обезжиренного молока, сливочного масла, сыров, мяса, муки, необработанных шкурах КРС и других позициях (всего их 108) из перечня, утвержденного постановлением Совета Министров от 16 июня 2004 года №714. Разработчики законопроекта предлагают ввести ответственность за нарушение установленного законодательством требования о заключении сделок на биржевых торгах товарной биржи, если это является обязательным, то есть, если товары включены в этот перечень.

Представляя законопроект, министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович отметил, что отсутствие административной ответственности за нарушение требований постановления №714 "позволяет хозсубъектам беспрепятственно, в обход биржевых торгов, вывозить из страны стратегические товары и сырье". "Это приводит к отсутствию прозрачности рынка, в том числе с точки зрения ценообразования, способствует усилению коррупционных рисков", - добавил он.

Министр привел данные проверок МАРТ, в частности, за первое полугодие 2018 года. Так, вне биржевых торгов из Беларуси было вывезено 38,3% общего объема экспорта молока. Подобная ситуация выявлена и на рынке экспорта мяса КРС, свинины. Проверки продолжаются выборочно в виде мониторингов в 2019 году.

Продукция, которая включена в перечень постановления №714, пользуется устойчивым спросом у зарубежных контрагентов. Ее реализация на бирже может оказать положительное влияние на формирование экспортных цен, позволит исключить серые схемы товаров на экспорт, пояснил министр.

Административная ответственность будет иметь прежде всего предупредительный характер, что соответствует проводимой в стране политике либерализации.

Как сообщалось, если юрлицо или индивидуальный предприниматель не предоставят товарной бирже сведения о внебиржевой сделке для ее регистрации или предоставят неполные или заведомо недостоверные сведения, то в случае принятия поправок будет предусмотрено предупреждение или штраф от трех до десяти базовых величин (1 БВ - Br25,5). За такое же нарушение, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, планируется ввести штраф от 10 до 30 БВ. Ответственность предусмотрена и за нарушение установленного законодательством требования о заключении сделки на биржевых торгах товарной биржи, если это обязательно: предупреждение - на первый раз и штраф - за повторное в течение года нарушение.-0-