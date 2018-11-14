14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют усовершенствовать законодательство в сфере судебного исполнения, заявил заместитель главы Администрации Президента Беларуси Валерий Мицкевич на международной практической конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2016 году были приняты два ключевых закона, обеспечивших дальнейшее развитие отношений в сфере принудительного исполнения. Этими актами, по сути закрепившими особый характер института принудительного исполнения, в белорусской системе права стали законы "О судебных исполнителях" и "Об исполнительном производстве".

"Казалось бы, можно вести речь о том, что на сегодня сформированы все необходимые правовые и организационные основы для качественного функционирования института исполнительного производства, - отметил Валерий Мицкевич. - Однако практика показывает, что в работе судебных исполнителей продолжают возникать определенные узкие места, требующие принятия мер, в том числе и на законодательном уровне".

В частности, именно поэтому в настоящее время заинтересованными ведомствами Беларуси предметно рассматриваются все те проблемные вопросы, которые к данному времени успели накопиться в системе принудительного исполнения, и вырабатываются предложения по их возможному решению.

Заместитель главы Администрации Президента выразил уверенность, что положительные примеры организации исполнительного производства в различных странах, которые будут рассмотрены на конференции, смогут дать необходимые ориентиры для совершенствования национальных правовых механизмов в этой сфере.

Валерий Мицкевич отметил, что в основу проводимой страной политики положен принцип внимательного и справедливого отношения к людям. "Судебный исполнитель по роду своей деятельности является одним из важнейших инструментов в деле претворения этого принципа в жизнь. Именно он, будучи связующим звеном между сторонами, находящимися в конфликте, должен приложить все усилия для реализации главной задачи исполнительного производства - восстановления нарушенных прав и законных интересов граждан и организаций путем правильного, полного и своевременного исполнения исполнительных документов", - сказал он.

Международная практическая конференция "Развитие системы принудительного исполнения" посвящена пятилетию системы органов принудительного исполнения Беларуси. Участники обсуждают актуальные вопросы в сфере исполнительного производства для последующего совершенствования законодательства, поиска оптимальных путей развития системы принудительного исполнения, повышения ее эффективности.-0-