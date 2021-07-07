7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют ужесточить ответственность за груминг в интернете и хранение порнографии, сообщила журналистам член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Мария Василевич. Она приняла участие в заседании круглого стола на тему "Правоприменительная практика и пути совершенствования национального законодательства в сфере борьбы с сексуальной эксплуатацией детей в сети Интернет" в Палате представителей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Действующее законодательство предусматривает определенные ограничивающие меры. Но мы должны говорить о том, что технологии развиваются и есть те нормы, которые нужно пересматривать. Как раз одна из целей сегодняшнего круглого стола - выявить слабые места в действующем законодательстве и найти решения этих проблем, - сказала Мария Василевич. - Те нормы, которые нужно пересматривать, безусловно, касаются насилия и сексуальной эксплуатации детей в интернете. Необходимо вводить такие понятия как груминг, развратные действия. Необходимо усиливать и ужесточать ответственность за хранение порнографических материалов".

Парламентарий отметила, что сегодня реальность такова, что новые цифровые и коммуникационные технологии, которые были призваны служить на благо человечеству, сейчас используются правонарушителями, предоставляют им новые возможности и механизмы совершения преступлений.

"К сожалению, статистика угрожающая. Каждый пятый ребенок в Беларуси в возрасте от 10 до 17 лет хотя бы раз получал предложение сексуального характера от взрослых в интернете. И сегодня COVID-19 заставляет детей все больше времени проводить дома, а значит - на виртуальных площадках. И риск сексуальной эксплуатации детей возрастает. Мы должны учитывать, что сейчас не тот преступник, который живет на соседней улице и его можно поймать за руку. Этот правонарушитель может находиться в другой части света и без особого труда может попасть в наши дома и разрушить жизнь наших детей. Эта проблема требует комплексного подхода и тесного сотрудничества всех заинтересованных ведомств. Самая главная цель для нас заключается в том, чтобы каждый ребенок чувствовал себя защищенным. Уверена, что сегодняшняя работа будет важным вкладом в решение этой проблемы, и мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасное счастливое детство", - добавила Мария Василевич.

В работе круглого стола приняли участие парламентарии, представители Министерства внутренних дел, Следственного комитета, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси и другие заинтересованные. Обсуждена текущая ситуация в Беларуси в сфере борьбы с торговлей людьми и законодательные инициативы в этой сфере, вопросы защиты детей в условиях развития цифровой среды, правоприменительной практики в области борьбы с изготовлением и распространением порнографических материалов с изображением несовершеннолетних, развратные действия в отношении них, а также международные подходы к проблеме насилия, совершенного в сети интернет в отношении детей.-0-