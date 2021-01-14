В Беларуси планируют в 2021 году закрыть все мини-полигоны для ТКО

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют в 2021 году закрыть все мини-полигоны для твердых коммунальных отходов. Об этом сообщил начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Свидинский во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Перед нами стоит задача в 2021 году вывести все мини-полигоны из эксплуатации, то есть закрыть их. Это необходимо, так как они занимают значительные территории, являются источниками загрязнения прилегающих участков леса и других экосистем. Главная цель рекультивации - возвращение сельхозземель в хозяйственный оборот", - сказал Николай Свидинский.

В Беларуси за 2020 год было выведено из эксплуатации 268 объектов захоронения отходов, рекультивировано 230 отработанных внутрихозяйственных карьеров на площади почти 205 га. Кроме того, в хозяйственный оборот вовлечено свыше 23,5 тыс. га пустующих сельхозземель и 71,1 га земель, освободившихся после сноса непригодных и неэксплуатируемых зданий и сооружений.

Представитель Минприроды также обратил внимание на то, что необходимо вовлечь в хозяйственный оборот максимальное количество вторичных материальных ресурсов. По его словам, в настоящий момент уровень извлечения ВМР составляет порядка четверти от общего объема твердых коммунальных отходов.-0-

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