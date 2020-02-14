В Беларуси планируют законодательно закрепить льготное поступление выпускников аграрных классов

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования работает над законодательным закреплением льготного поступления выпускников профильных аграрных классов, сообщил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович.

"Во время предстоящей приемной кампании не планируются существенные изменения ни в плане организации, ни в плане общих подходов, - рассказал Сергей Касперович. - Если говорить о тех вопросах, над которыми работает Министерство образования, то сегодня можно выделить два аспекта. В частности, мы работаем над тем, чтобы уже с 2020 года создать возможности для льготного поступления выпускников профильных аграрных классов по алгоритму, подобному тому, который применяется в отношении выпускников педклассов. Кроме того, работаем над расширением льгот для тех, кто прошел срочную военную службу".

Если говорить о сроках вступительной кампании, то здесь подход следующий. "Для абитуриента фактически начальным моментом является процедура регистрации на централизованное тестирование. Планируется, что она продлится с 2 мая по 1 июня, затем непосредственно ЦТ, резервные дни ЦТ. Конкретные даты будут доведены до общественности несколько позже", - отметил начальник главного управления.

С 15 июня начнется прием документов на уровень профессионально-технического образования. Планируется, что на уровень высшего образования прием с учетом всех этапов ЦТ, на бюджетную и на платную формы начнется 16 июля, на уровень среднего специального образования - с 20 июля. Завершить зачисление на уровень высшего образования планируется до 10 августа, среднего специального - до 18-го, профессионально-технического - до 24 августа (без учета заочной формы получения образования).

"Приемная кампания построена таким образом, что прием на все уровни образования осуществляется фактически синхронно. Завершающие этапы выстроены так, чтобы отдельные абитуриенты, которые потерпели фиаско, например, на уровне высшего образования, могли еще поступить на уровень среднего специального образования на бюджет или на платную форму, а также на уровень профессионально технического образования", - подчеркнул Сергей Касперович.-0-