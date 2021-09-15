В Беларуси площадь лесного фонда за 5 лет выросла на 95 тыс. га

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси общая площадь лесного фонда за последние 5 лет выросла на 95 тыс. га. Об этом сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусская модель государственного управления лесами получает все более широкое признание на международном уровне, и для этого есть основания. Усилиями отечественных лесоводов сформирована положительная динамика основных качественных характеристик лесного фонда. За последние 30 лет постоянно растет площадь лесного фонда, на сегодня она составляет 9,6 млн га, общая площадь покрытых лесом земель - 8,3 млн га, и буквально за последние пять лет она выросла на 95 тыс. га", - сообщил первый замминистра.

Валентин Шатравко отметил и увеличение лесистости. "Растут и общие запасы насаждений. Так, на сегодняшний день это 1,838 млрд куб.м. Также растет запас спелых и перестойных насаждений, он уже составляет свыше 400 млн куб.м. Что касается среднего запаса древесины на одном гектаре, то он тоже постоянно увеличивается и составляет 223 куб.м на гектар. В лесах республики последовательно увеличивается интенсивность лесопользования, которая в том числе связана с ростом объема спелых лесов, но в то же самое время лесное хозяйство ведется с соблюдением всех природоохранных регламентов. Повышение эффективности лесопользования достигается в стране без каких-либо отрицательных последствий для окружающей среды и состояния биологического разнообразия лесов", - подчеркнул первый заместитель министра.

"В течение трех лет все площади, которые были под лесами, снова восстанавливаются с созданием лесных культур. Ранее мы очень много говорили об усыхании сосновых лесов, пик которого пришелся на 2018 год, также к этому добавлялись тогда и усыхания еловых лесов. Очень многие тогда были обеспокоены этим фактором. Но на сегодня по сравнению с 2018 годом объемы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах уменьшились более чем в 10 раз. Это говорит о том, что ситуация стабилизирована и находится под контролем. Но в то же самое время ведется постоянный мониторинг лесов, чтобы принять эффективные меры по недопущению той ситуации, которая была у нас в прошлом", - добавил Валентин Шатравко.-0-

С начала года в лесах Минлесхоза произошло в 16 раз меньше пожаров, чем в 2020-м

В Беларуси до конца года введут три пеллетных производства