В Беларуси по итогам января-июля планируется ввести 2,24 млн кв.м жилья

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси по итогам января - июля текущего года планируется ввести 2,24 млн кв.м жилья. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника главного управления строительства и жилищной политики - начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 4 млн кв.м общей площади жилья, из них с государственной поддержкой - 1 млн кв.м. За январь - июль текущего года мы ожидаем, что будет построено 2,24 млн кв.м, может, даже больше. Что касается жилья с господдержкой, то ожидается, что за январь - июль будет введено 691 тыс. кв.м или 69,1% от годового задания", - рассказал заместитель начальника главного управления.

По его информации, для Брестской области стоит задание построить в 2021 году 590 тыс. кв.м, ожидаемый в январе - июле ввод - 348,2 тыс. кв.м, годовой план для Витебской области - 330 тыс. кв.м, за семь месяцев ожидается ввод 132,4 тыс. кв.м, в Гомельской области план - 500 тыс. кв.м, в январе - июле будет построено 276,1 тыс. кв.м. В Гродненской области за этот период ожидается ввод 250,2 тыс. кв.м из 420 тыс. кв.м жилья, строительство которого запланировано на текущий год. Также в планах построить в этом году в Минской области 1,2 млн кв.м, в январе - июле ожидается ввод 595 тыс. кв.м. В Могилевской области из 360 тыс. кв.м, запланированных на год, ожидается выполнение 150 тыс. кв.м. У Минска плановое задание - 600 тыс. кв.м жилья, в январе - июле будет построено 488,3 тыс. кв.м или 81,4% от плана.

Что касается ввода жилья, построенного с государственной поддержкой, то план на текущий год - 1 млн кв.м по республике, ожидаемый ввод в январе - июле - 691 тыс. или 69,1% от плана. В Брестской области за семь месяцев текущего года ожидается ввод 153,9 тыс. кв.м из 200 тыс. кв.м, запланированных на год, в Витебской области - 38,8 тыс. кв.м из 90 тыс. кв.м, Гомельской - 95,6 тыс. кв.м из 181 тыс. кв.м. "Для Гродненской области поставлен план построить с господдержкой 110 тыс. кв.м жилья, в январе - июле ожидается ввод 117 тыс. кв.м. То есть они уже перевыполнили годовую потребность, но все равно продолжают строить. У Минской области план - 205 тыс. кв.м, за семь месяцев будет построено 128,5 тыс. кв.м, у Могилевской области план - 90 тыс. кв.м, ожидаемый ввод за указанный период - 50,4 тыс. кв.м. В Минске будет построено 106,8 тыс. кв.м из 124 тыс. кв.м, запланированных к вводу в этом году", - сообщил Александр Авраменко.-0-

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