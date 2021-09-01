В Беларуси по-прежнему распространен телефонный фишинг - Нацбанк

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси по-прежнему распространен телефонный фишинг, сообщил начальник отдела реагирования на компьютерные угрозы управления защиты информации Национального банка Сергей Майсейшин во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Борьба с кибепреступностью".

"Если можно так выразиться, основную кассу кейсов, связанных с мошенничеством, делают инциденты, связанные с телефонным мошенничеством. Это к нам пришло 2-2,5 года назад и, как показывает практика, никоим образом не уходит, а становится еще больше. Люди продолжают вестись на эти разводы. Схема не меняется, меняются немного скрипты разговора. Изначально был сотрудник банка, потом какой-то специалист, милиционер, потом появилась схема с проведением расследований. У нас фиксируются случаи с установкой программы обеспечения, которая позволяет удаленно контролировать устройство. То есть это все некий результат того, что человеку дозвонились и внушили ему, что нужно делать", - рассказал Сергей Майсейшин.

Сергей Майсейшин

По его словам, все упирается в цифровую грамотность. "К примеру, если взять тему звонков мошенников в Viber. Он выпустил обновление несколько месяцев назад, благодаря которому, пройдя по настройкам, вы можете заблокировать возможность дозвониться вам человеку не из вашей телефонной книги. Это отличная вещь. Если все бы ее применили, то телефонное мошенничество на какой-то период приостановилось, пока бы, грубо говоря, не нашли другой мессенджер", - отметил начальник отдела. -0-

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