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Общество
15 января 2021, 16:26

В Беларуси почти 26% работников получают зарплату Br1-1,5 тыс.

Фото из архива
Фото из архива

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно данным о медианной заработной плате за ноябрь 2020 года, почти 26% работников в Беларуси получали зарплату от Br1 тыс. до Br1,5 тыс., сообщили БЕЛТА в Белстате.

Важно учитывать, что в данную статистику не идут показатели микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности.

Медианная зарплата - это показатель, который отражает сумму в центре зарплатного ряда и делит его на две равные части (половина работников имеют заработок меньше этого значения, половина - больше). Данные о медианной зарплате работников в Беларуси по видам экономической деятельности публикуются дважды в год: по итогам за май и за ноябрь. Если в мае 2020 года ее размер составлял Br893,9, то в ноябре - Br944,4.

Не следует путать медианную зарплату со средней по стране. Показатель номинальной начисленной средней зарплаты за ноябрь 2020 года, по данным Белстата, составлял Br1300,5.

Распределение численности работников по размерам начисленной заработной платы сложилось следующим образом: до Br300 получали 1,7% работников, от Br300,1 до Br400 - 3,7%, от Br400,1 до Br1000 - 48,9%. Довольно высокий процент - 25,9% - работников, чей заработок составил от Br1000,1 до Br1500. Выше этой суммы, но в пределах Br2000, получали 10,3% работников. Еще больше - до Br3000 - 5,9%, до Br5000 - 2,3%, до Br7000 - 0,6%, до Br10000 - 0,4% и выше этой суммы - 0,3%.

По видам экономической деятельности размеры медианной зарплаты распределяются по величине, в основном аналогично средней зарплате. Наибольшие показатели в горнодобывающей промышленности - Br2100, производстве кокса и продуктов нефтепереработки - Br1656,2, химических продуктов - Br1543,1, деятельности трубопроводного транспорта - Br1463,4. Выровнялся показатель в деятельности воздушного транспорта. Здесь медианная зарплата составила Br1318,4, хотя в мае было падение до Br1192,9 (в ноябре 2019 года - Br1387,9).

При этом сферу информационных технологий и деятельность в области информационного обслуживания отличает более высокий размер медианной зарплаты (Br4160,7), поскольку процент получающих выше среднего в этой отрасли больший. Наиболее низкие показатели в таких сферах, как творчество, спорт, развлечения и отдых - Br604,4, услуги по временному проживанию и питанию - Br674,4, предоставление прочих видов услуг - Br682,6, рыболовство и рыбоводство - Br699,4, образование - Br717,9.-0-

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