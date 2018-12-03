В Беларуси почти 340 госучреждений здравоохранения работают с электронными рецептами

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня 339 государственных организаций здравоохранения уже подключены к функции электронного рецепта. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Беларуси Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

Елена Богдан рассказала о комплексе мер, которые принимаются в системе здравоохранения, чтобы помощь стала еще более доступной. Прежде всего, это развитие электронного здравоохранения: запись на прием к врачам специалистам через интернет-ресурсы, выписка электронного рецепта. "Сегодня 339 государственных организаций здравоохранения подключены к функции электронного рецепта. До конца года мы должны выйти на стопроцентное подключение организаций здравоохранения (государственных, но к нам присоединяются и частные)", - сказала Елена Богдан. Продолжается подключение аптек частной формы собственности, государственные уже в системе, добавила представитель Минздрава.

"Сегодня многие поликлиники в республике начинают работать по формату заботливой поликлиники. Началась эта работа в Минске, где 13 учреждений из 40 изменили работу, начиная с регистратуры, по улучшению доступа пациентов к различным медицинским услугам", - отметила Елена Богдан. Кроме того, во всех столичных поликлиниках и многих других по стране организована обратная связь с пациентами: о проблемах, с которыми они столкнулись при посещении, можно написать на листе ватмана, расположенном в фойе. В доступных местах размещены QR-коды, считав которые с помощью мобильного приложения, можно попасть на сайт учреждения или комитета по здравоохранению, где задать вопрос и оперативно получить ответ.

Говоря о доступности медицинских услуг для людей с инвалидностью, Елена Богдан отметила, что более 26 тыс. освидетельствований МРЭК с начала года проведены на дому. Это около 16% всех освидетельствований по стране.-0-