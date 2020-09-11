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11 сентября 2020, 10:24

В Беларуси почти 87 тыс. многодетных семей открыли счета по программе семейного капитала

Фото из архива
Фото из архива
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Новый детский сад открыли в минском микрорайоне Лошица-9
Более 6,2 тыс. многодетных семей открыли счета по новой программе "Семейный капитал"

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 1 августа этого года для многодетных семей открыто 86 963 депозитных счета по программе семейного капитала, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минстройархитектуры.

В ведомстве напомнили, что программа семейного капитала действует с 2015 года, за это время для многодетных семей открыто 86 963 депозитных счета, принято 18 116 решений о досрочном распоряжении средствами господдержки. "С 2020 года программа продлена еще на пять лет: она доказала свою эффективность. По мнению экспертов, семейный капитал не только механизм поддержки, но и механизм стимулирования рождаемости. За пять лет действия программы количество многодетных семей увеличилось в 1,4 раза. Прирост составил 40%. Как показала практика, наиболее востребованы белорусами средства господдержки на решение жилищных вопросов", - отметили в Минстройархитектуры.

Консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Светлана Коваль напомнила, что суть программы заключается в поддержке многодетных семей Беларуси. При рождении или усыновлении третьего или последующих малышей родители получают от государства материальную помощь. С начала действия программы с 1 января 2015 года многодетные граждане смогли получать на специальные депозитные счета по $10 тыс.

Воспользоваться деньгами допускалось только после достижения ребенком 18-летнего возраста. Ими можно было оплатить услуги образования, здравоохранения, улучшить жилищные условия или направить на формирование дополнительной пенсии матери. Раньше установленного срока семейный капитал разрешалось использовать только в случае форс-мажора: если одному из членов семьи требуется сложная медицинская помощь.

В новой программе появились некоторые новшества. Семейный капитал устанавливается в размере Br22,5 тыс. и будет ежегодно индексироваться. Назначается он при рождении (усыновлении, удочерении) в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года третьего или последующих детей. Также расширены возможности досрочного использования средств независимо от прошедшего времени с даты его назначения.

Как отметила начальник отдела регулирования жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Инна Пинковская, именно решение жилищных вопросов сегодня наиболее востребованное направление использования средств господдержки. Из общего числа обращений за его досрочным использованием более 90% заявлений - на улучшение жилищных условий, на втором месте - получение образования. И лишь единицы хотят потратить его на услуги здравоохранения. Спрос на покупку жилья за средства семейного капитала наблюдается среди многодетных не только в Минске, но и во всей стране.-0-

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