В Беларуси почти все услуги налоговых переведены в онлайн-режим

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Практически все оказываемые налоговыми органами услуги переведены в онлайн-режим, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко на заседании коллегии МНС, комментируя выполнение стратегии развития налоговых органов на 2016-2020 годы, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом мы достигли заложенных в стратегии целей. Внедрены новые, основанные на современных информационных технологиях формы и методы налогового администрирования и контроля. Автоматизация процессов обработки информации и широкое использование систем дистанционного контроля позволили снизить давление на добросовестных субъектов хозяйствования. Фискальные функции уступили место профилактике правонарушений и стимулированию добровольной уплаты налогов", - сказал Сергей Наливайко.

По оценке министра, повысилось качество обслуживания плательщиков, в том числе за счет введения единых стандартов и внедрения новых форм обслуживания. "Созданы комфортные условия для исполнения плательщиками обязательств перед бюджетом. Практически все оказываемые налоговыми органами услуги переведены в онлайн-режим, что сделало их более доступными и удобными, - отметил он. - Централизация отдельных процессов управления, оптимизация территориальной структуры и изменение внутренней структуры инспекций позволили адаптировать налоговую службу к предъявляемым в современных условиях требованиям". 80% респондентов оценили работу налоговых органов на 5 и 4 балла по пятибалльной шкале.

Кроме того, был создан институт налоговых консультантов. Их цель - правовое, финансовое и управленческое содействие хозяйствующим субъектам. За два года в квалификационных экзаменах на получение статуса налогового консультанта приняли участие 1414 претендентов. Профессиональное сообщество налоговых консультантов насчитывает 520 членов.

Сергей Наливайко отметил, что на ближайшие три года МНС ставит перед собой еще более амбициозные задачи. Это построение современной IT-инфраструктуры налоговых органов, использование новых аналитических инструментов контроля и совершенствования налогового администрирования, в том числе на основе системы управления рисками.

В текущем году предстоит создать единую интеллектуальную систему обработки данных, совершенствовать автоматизированные процессы в налоговом администрировании и контроле с внедрением искусственного интеллекта.

"Формирование единой базы доходов граждан на основании сведений, содержащихся в различных государственных информсистемах, позволит создать цифровую экосистему физического лица. Будут созданы персонализированные электронные сервисы для плательщиков, среди которых в ближайшей перспективе - перевод в онлайн-режим начисления налога при упрощенной системе налогообложения, а также распространение системы предварительного заполнения деклараций налоговым органом по исчислению земельного налога с организаций", - анонсировал министр.-0-