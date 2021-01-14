В Беларуси подготовили книгу о 1183 родниках

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси подготовили иллюстрированное издание о 1183 родниках, сообщила начальник отдела поверхностных вод Центрального научно-исследовательского института комплексного использования водных ресурсов (ЦНИИКИВР) Елена Громадская во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"В Беларуси в 2017-2020 годах проводилась инвентаризация родников. Была выполнена масштабная работа по верификации разрозненных данных, составлению структурированного и выверенного перечня родников с указанием точного местоположения, фотофиксации, определению гидрологических характеристик. При поддержке проекта международной технической помощи "Водная инициатива Европейского союза плюс" проведена детальная инвентаризация родников в бассейне Припяти и актуализирована информация об остальных. Мы обобщили полученные результаты и оформили в книгу "Родники Беларуси", - рассказала Елена Громадская.

Елена Громадская

Издание содержит информацию о 1183 родниках по состоянию на август 2020 года в разрезе речных бассейнов и административно-территориальных единиц Беларуси. Согласно полученным данным, наибольшая плотность родников - в бассейнах Немана и Днепра. Больше всего родников исследовали в Могилевской, Гродненской и Минской областях. "Однако процесс инвентаризации родников, большинство из которых находится в лесу, не может быть окончательным. По мере получения информации о новых родниках издание может быть дополнено", - отметила начальник отдела.

ЦНИИКИВР в 2020 году провел конкурс на лучшие работы по инвентаризации родников малой родины, в котором могли принять участие все желающие. В адрес института пришло 69 заявок. Участники конкурса обследовали 214 родников, причем 76 из них были обнаружены впервые. В институт прислали более 700 фотографий, лучшие из которых вошли в книгу "Родники Беларуси".-0-

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