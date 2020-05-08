8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси подготовили первую книгу народной летописи Великой Отечественной войны, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный ученый секретарь Национальной академии наук Андрей Иванец.

"На нас лежит ответственность за сохранение исторической памяти о Великой Победе. Со своей стороны Академия наук делает для этого все возможное. Мы запустили всебелорусскую акцию "Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!". Уже сформирована первая книга из этой серии, которую издадут в ближайшее время. В ней собрано более 200 письменных, электронных, устных обращений граждан, музеев, общественных организаций, рассказы очевидцев и родственников воевавших. Планируется целая серия таких книг", - сказал Андрей Иванец.

Ученые Института истории НАН впервые в отечественной историографии издали знаковую работу "Созвездие героев земли белорусской", в которой собраны все сведения о Героях Советского Союза - белорусах либо уроженцах Беларуси. "Важно, чтобы мы помнили и гордились нашими соотечественниками", - отметил главный ученый секретарь.

Белорусские ученые активно работают с археологическими артефактами. Доныне изучены еще не все места боевой славы. "Для учителей готовится совместное издание белорусских и российских историков, посвященное событиям Второй мировой и Великой Отечественной войн", - добавил Андрей Иванец.

Центральная научная библиотека НАН запустила виртуальный проект "Навстречу Победе" - ресурс, призванный напомнить о событиях военных лет. С помощью архивных документов, фотографий и периодических изданий 1940-х годов, хранящихся в фонде библиотеки, авторы постарались воссоздать образы участников и свидетелей Великой Отечественной войны. В проекте предусмотрены разделы "Наша Академия", "Я помню! Я горжусь", "Женщина на войне", виртуальная выставка "Полевая почта", "По страницам газет 1941-1945 годов". На страницу ресурса открытого доступа можно перейти с главной страницы ЦНБ НАН.

В эти дни по всей стране проходит республиканская акция "Беларусь помнит. Помним каждого", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. К ней присоединились представители Национальной академии наук, в том числе председатель Президиума НАН Владимир Гусаков, его первый заместитель Сергей Чижик, заместители Сергей Килин, Александр Кильчевский, Петр Казакевич и главный ученый секретарь НАН Андрей Иванец. Они возложили цветы к обелиску на 9-м км Московского шоссе в Уручье. Памятник воздвигнут в память 30 тыс. военнопленных, советских воинов, партизан и мирных жителей, расстрелянных в 1941-1943 годах. На мемориальной плите выбиты имена нескольких десятков воинов, погибших в районе Уручья. Ученые Института истории НАН принимали непосредственное участие в установлении сведений о погибших героях.

Фото НАН

"Такие акции, как "Беларусь помнит", очень важны для воспитания нашей молодежи. Мне повезло: у меня была возможность послушать рассказы о войне моих двух дедов. Один из них был партизаном, воевал в отряде Фрунзе. Другой был на военно-морском флоте, был ранен, пленен, прошел всю войну. Потому понимаю, с чем пришлось столкнуться всему советскому народу", - отметил Андрей Иванец.-0-