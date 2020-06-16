В Беларуси подготовят нацплан действий по предотвращению деградации земель до 2025 года

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси подготовят национальный план действий по предотвращению деградации земель до 2025 года, сообщил сегодня журналистам заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Кузьмич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году завершается период действия национального плана действий по предотвращению деградации земель. Будет разрабатываться план на следующий пятилетний период. При разработке будут учтены итоги и практика реализации текущего плана, а также изменения климата в последнее время", - рассказал Андрей Кузьмич.

Например, такого сухого апреля, как в 2019 году, на территории Беларуси не было ни разу за послевоенные период. Что касается апреля этого года, то, например, в разгар посевного сезона в Гомельской области выпало рекордно низкое количество осадков - всего 7,9 мм, что составляет 19% от нормы.

Поэтому будущий нацплан должен благоприятствовать удержанию влаги в почве, поднятию уровня грунтовых вод. "Этому будет содействовать в том числе повторное заболачивание торфяников, на которых дальнейшее сельскохозяйственная или лесохозяйственная деятельность будет признана неэффективной", - пояснил Андрей Кузьмич.

Кроме того, по его мнению, нужно возобновлять практику создания полезащитных насаждений. Еще 50 лет назад в Беларуси их было около 7,5 тыс. га, а теперь осталось, по экспертным оценкам, не больше 1,5 тыс. га. Создание таких насаждений потребует затрат, но в перспективе они дадут как экологический эффект, так и экономический за счет защиты посевов и увеличения урожая, уточнил представитель Минприроды.-0-