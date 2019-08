Общество В Беларуси подготовлены предложения по приоритетам научной и инновационной деятельности до 2025 года Фото из архива 21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа "О приоритетных направлениях научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021-2025 годы" обсудили на заседании Общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства в научно-технической и инновационной сферах, которое прошло под руководством председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина, сообщили БЕЛТА в ГКНТ. Документ должен утвердить в качестве приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности наукоемкие информационно-коммуникационные, цифровые и междисциплинарные технологии; науки о жизни (биологические, химические, медицинские и фармацевтические технологии); энергетику, экологию и рациональное природопользование; машиностроение и инновационные материалы; агропромышленные и продовольственные технологии; безопасность человека, общества и государства. Фото ГКНТ Эти приоритеты подготовлены на основе разработанного ГКНТ комплексного прогноза научно-технического развития Беларуси на 2021-2025 годы и на период до 2040 года. "Обсуждаемый проект указа главы государства позволит сконцентрировать государственные ресурсы на реализации наиболее важных и значимых направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности для нашей страны", - подчеркнул Александр Шумилин. Он также отметил, что предпринятые государством, научным и экспертным сообществом меры будут способствовать устойчивому инновационному развитию страны. По итогам заседания Общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства в научно-технической и инновационной сферах при ГКНТ проект рассмотренного указа в целом одобрен. Положение об Общественно-консультативном совете по развитию предпринимательства в научно-технической и инновационной сферах утверждено приказом ГКНТ. В его состав входят представители органов госуправления и общественных объединений (Республиканский союз нанимателей "БелСН", Совет СЮЛ "Республиканская конфедерация предпринимательства", Ассоциация "Инновационное приборостроение"), предприниматели, руководители технопарков и инновационных компаний ("Адани", "Технолит", "ИнКата" и др.).-0-

