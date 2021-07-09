В Беларуси подвели итоги международного Экологического детского форума

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Информационном центре по атомной энергии в Минске подвели итоги Экологического детского форума, а также открыли выставку победителей юбилейного V Международного конкурса детских фотографий "В объятиях природы". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе госкорпорации "Росатом".

Мероприятия прошли в рамках ежегодного проекта Фонда содействия развитию муниципальных образований "Ассоциация территорий расположения атомных электростанций" при поддержке концерна "Росэнергоатом" и венгерской атомной станции "Пакш".

Экологический детский форум проходил с 26 по 8 июля, его участниками стали лауреаты фотоконкурса "В объятиях природы" - всего 37 детей из городов присутствия атомных электростанций в России и Беларуси, а также участники конкурса из Абхазии. Среди участников были и представители города атомщиков Островца. Как отметил зампредседателя Островецкого райисполкома Геннадий Бычко, участие в международных проектах вносит огромный вклад в развитие территории расположения Белорусской АЭС.

"Подобные проекты крайне важны для развития творческих способностей у детей, - сказала в приветственном слове к участникам форума замдиректора Департамента по ядерной энергетике Минэнерго Лилия Дулинец. - Вместе с тем они позволяют рассказать о безопасности атомной энергетики. В фотографиях участников конкурса отражена замечательная природа разных стран. Это очень наглядно иллюстрирует, что атомная энергетика - это не только надежный источник электроэнергии, но и залог стабильного будущего и сохранения природного разнообразия".

Высокую художественную составляющую проекта отметил зампредседателя Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Виктор Свилло. "Участникам форума удалось донести зрителям то, что атомная энергетика - это безопасно и за ней будущее. Сюжеты фотографий, изображающие богатый животный и растительный мир городов расположения АЭС, наглядно показывают экологичность атомных станций российского дизайна", - подчеркнул он.

Две недели форума были насыщенными и помогли укрепить профессиональное мастерство юных фотографов. В ежедневном режиме проходили лекции и мастер-классы от наставников - ведущих фотографов из России и Венгрии, среди которых многократные победители и финалисты российских и международных конкурсов, члены Союза фотографов дикой природы, фотохудожники. Программа обучающего курса включала в себя макросъемку, пейзажную, репортажную и портретную фотографию, съемку живой природы, а также работу со светом и цветом, композицией кадра. У ребят была возможность сделать фотосессии в "Хатыни", заповеднике "Беловежская пуща", музейном комплексе "Дудутки", Мирском замке и других исторических местах Беларуси.

На закрытии форума венгерская сторона приняла эстафету проведения экологического детского лагеря: обучающий фото-интенсив для их участников проекта пройдет там с 1 по 8 августа. Кроме того, до конца 2021 года выставки фоторабот победителей конкурса будут организованы во всех городах-участниках из России, Венгрии, Беларуси и Абхазии.-0-