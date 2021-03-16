В Беларуси поэтапно переходят к практической реализации концепции умного города - Шульган

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси поэтапно переходят к практической реализации концепции умного города. Об этом сказал министр связи и информатизации Константин Шульган сегодня на форуме "Умные устойчивые города: организационные и технические аспекты развития", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы перешли от теории к практической реализации концепции умного города. В частности, в Полоцке мы предложили нашим гражданам мобильное приложение "Умный Полоцк", где есть возможность тесного и продуктивного контакта жителей и администрации города. Конечно, также это предоставлено и бизнесу. То есть такой подход интересен для всех категорий. Поэтому данные вопросы будут рассматриваться на этом форуме. Его итоговые решения мы в будущем сможем с успехом применять на практике в нашей жизни", - отметил Константин Шульган.

По его словам, форум уже проводится третий год подряд и стал традиционным событием, которое собирает ключевых специалистов в сфере внедрения цифровых решений, а также аккумулирует идеи, работающие в направлении создания умных и устойчивых городов.

"Эта тема очень творческая и технически, и организационно она важна для нас потому, что благодаря ей создаются комфортные условия, которые в 21 веке мы хотим видеть везде, невзирая на то, где находится человек. Такие технологии должны быть повсеместно. Для этого мы сделали максимум подготовительной работы, которая касается базовой инфраструктуры, уже созданной у нас в стране и соответствующей мировым стандартам", - сказал министр.

Умный устойчивый город - это инновационный город, использующий информационно-коммуникационные технологии и другие средства для повышения уровня жизни, эффективности деятельности и услуг в городах, а также конкурентоспособности, при обеспечении удовлетворения потребностей настоящего и будущих поколений в экономическом, социальном, природоохранном, культурном аспектах.

Форум "Умные устойчивые города: организационные и технические аспекты развития" проходит 16-18 марта в Минске. Организаторами выступают Международный союз электросвязи, ОАО "Гипросвязь" при поддержке Министерства связи и информатизации Беларуси. В мероприятии принимают участие представители МСЭ, органов государственного управления, районных исполнительных комитетов, а также ведущих организаций науки и образования. Практический опыт и пути построения умного устойчивого города представляют спикеры из России, Украины и Азербайджана, эксперты проектов Green Cities Project, ПРООН, специалисты ведущих отечественных компаний.

В программе форума широкий спектр тематических докладов международных экспертов по таким направлениям, как организационные и технические аспекты развития умных устойчивых городов. Целями его проведения являются ознакомление специалистов Беларуси с новейшими мировыми достижениями в области умных устойчивых городов, реализуемых под эгидой МСЭ, рассмотрение предложений стран - участниц МСЭ в регионе по унификации подходов по построению и развитию умных устойчивых городов, а также определение области и порядка взаимодействия государственных и коммерческих структур в совместной реализации решений умного города.

Форум позволит ведущим специалистам различных стран осуществить обмен опытом в сфере развития умных городских технологий и решений по наиболее актуальным вопросам, достичь единого взаимопонимания проблем умного города и путей их решения.

В рамках форума также состоится собрание региональной группы 20-й исследовательской комиссии МСЭ-Т для Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья.-0-