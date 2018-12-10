В Беларуси похолодает к концу недели

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в ближайшие дни ожидается облачная погода и мокрый снег, к концу недели похолодает, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В начале недели погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. В середине недели территория нашей страны окажется под влиянием циклона, который будет смещаться вдоль юго-восточных границ. Ожидается облачная погода с осадками, в основном в виде мокрого снега. К концу рабочей недели начнет поступать холодный воздух северных широт, похолодает, в выходные дни установится морозная погода", - сказали в Белгидромете.

Во вторник, 11 декабря, ночью на большей части территории Беларуси, днем в отдельных районах страны пройдут осадки, в основном в виде мокрого снега. Местами ожидается туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток составит от минус 3 до плюс 3 градусов.

В среду, 12 декабря, ночью местами пройдет кратковременный снег. Днем на большей части территории страны ожидается снег, мокрый снег, по юго-востоку страны слабая метель. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5 градусов, днем будет от минус 3 до плюс 2 градусов.

В четверг, 13 декабря, во многих районах страны ожидается снег, мокрый снег, слабая метель. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха в течение суток составит от минус 4 до плюс 2 градусов.

В пятницу, 14 декабря, на значительной части территории Беларуси пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температурный фон начнет понижаться: ночью будет 1-7 градусов мороза, днем - от нуля до минус 5 градусов.-0-

Прогноз погоды на неделю