5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси похолодает на следующей неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Атлантические циклоны непрерывной цепочкой смещаются в восточном направлении, перекрывая доступ арктическому воздуху в южные широты Европы. Температурный режим отстает от календаря почти на месяц", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 6 ноября, погоду продолжат формировать теплые воздушные массы. Ночью и утром под влиянием малоактивного фронтального раздела на значительной части территории страны пройдут небольшие дожди. Днем атмосферное давление вырастет, в основном обойдется без осадков. Ветер прогнозируется западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, днем - 7-12 градусов тепла.

В субботу, 7 ноября, сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе. Будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будут клубиться туманы. Ветер прогнозируется западный умеренный, по северо-востоку порывистый. Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов выше нуля, днем - 8-13 градусов тепла.

В воскресенье, 8 ноября, Беларусь по прежнему будет находиться под влиянием теплой воздушной массы и в области повышенного атмосферного давления. Во многих районах обойдется без осадков, лишь утром и днем по северо-востоку страны, где скажется влияние малоактивного фронтального раздела, возможны небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах страны будут сгущаться туманы. Ветер прогнозируется западный умеренный, по северо-востоку порывистый. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, днем - 7-12 градусов тепла.

"На следующей неделе ситуация в атмосфере начнет меняться. Основным погодообразующим фактором станет холодный скандинавский антициклон. Температура с каждым днем будет понижаться и постепенно приблизится к привычным показателям ноября", - отметили в Белгидромете. В понедельник, 9 ноября, будет преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-востоку Беларуси пройдут небольшие дожди. Местами ожидается туман. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 7, днем - 4-11 градусов тепла.

Во вторник, 10 ноября, будет преимущественно без осадков. Лишь в отдельных районах по северо-востоку страны возможны небольшие осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами ожидается туман. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4, по юго-западу - до 6 градусов выше нуля. Днем будет 3-8 градусов тепла.

В среду, 11 ноября, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Температура воздуха ночью прогнозируется от минус 4 до плюс 3, днем - 2-8 градусов тепла.-0-