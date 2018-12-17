В Беларуси появился телеканал, где показывают только новогодние передачи

Видеосервис VOKA запустил
"Телеканал Деда Мороза" - это единственный полностью новогодний ресурс на русском языке. Изначально он был ориентирован на детей, но позже адаптировался и под интересы взрослых. На нем показывают мультфильмы ("Пингвиненок Пороро", "Маша и медведь"), художественные фильмы (классику Disney и новинки), кукольные представления и даже мастер-классы, например, по выпечке имбирных пряников. В 2015 году ресурс получил премии "Большая цифра" (как лучший развлекательный канал) и "Золотой луч" (как лучший специальный проект).
Первой площадкой в Беларуси, где в этом году запустили "Телеканал Деда Мороза", стал видеосервис VOKA. "Телеканал Деда Мороза" стал новогодним подарком для подписчиков VOKA ТВ и VOKA ТВ и MEGOGO, а также абонентов с домашним интернетом velcom, которые пользуются базовым и расширенным пакетами. Кстати, для новых пользователей VOKA любой пакет видеосервиса первые 7 дней доступен бесплатно.
Смотреть "Телеканал Деда Мороза" можно с любого устройства и в любое удобное время. С мобильного телефона или планшета - через специальное приложение VOKA (есть версия для Android и для iOS), с компьютера - через веб-версию на сайте
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4033 BYN
|2.403 BYN
|2.407 BYN
|USD
|2.1241 BYN
|2.122 BYN
|2.127 BYN
|RUB
|3.1913 BYN
|3.185 BYN
|3.195 BYN