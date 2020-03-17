17 марта, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. В Беларуси появится мобильное приложение для людей с туберкулезом, сообщила сегодня журналистам председатель правления РОО "Победим туберкулез вместе" Наталья Крыштафович, передает корреспондент БЕЛТА.
"Создание приложения находится на финальном этапе. Сейчас оно доступно для каждого в виде бета-версии в Play Маркете, - рассказала Наталья Крыштафович. - Мобильное приложение позволит получить информацию о симптомах заболевания, при которых следует обратиться к врачу, о дальнейших действиях и алгоритмах".
Пользователи приложения узнают о профилактике и лечении туберкулеза, обязанностях и правах пациента, мифах об этом заболевании. В определенной графе будет размещена информация, связанная со всеми сферами жизни больных туберкулезом, а также карта с ближайшими противотуберкулезными диспансерами.
Наталья Крыштафович добавила, что аналогичные приложения сейчас также внедряются в Украине, Азербайджане и Кыргызстане.-0-