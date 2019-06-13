В Беларуси появится онлайн-платформа для размещения информации о высоких ценах на лекарства

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси появится онлайн-платформа, где можно будет разместить информацию о высоких ценах на лекарства. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.
Министр отметил, что есть некоторые вопросы с ценами на отечественные лекарственные препараты, которые выше, чем в зарубежных странах. Планируется создать платформу, на которой каждый человек сможет разместить информацию о том, что какой-то препарат стоит достаточно дорого. Благодаря обратной связи Минздрав будет давать ответы населению, разъяснять ситуацию. С учетом этой информации будут приниматься меры. Если не будет возможности снизить цену в связи с позицией производителя, отечественных производителей будут ориентировать на производство аналогов.
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