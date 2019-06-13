В Беларуси появится онлайн-платформа для размещения информации о высоких ценах на лекарства

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси появится онлайн-платформа, где можно будет разместить информацию о высоких ценах на лекарства. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр отметил, что есть некоторые вопросы с ценами на отечественные лекарственные препараты, которые выше, чем в зарубежных странах. Планируется создать платформу, на которой каждый человек сможет разместить информацию о том, что какой-то препарат стоит достаточно дорого. Благодаря обратной связи Минздрав будет давать ответы населению, разъяснять ситуацию. С учетом этой информации будут приниматься меры. Если не будет возможности снизить цену в связи с позицией производителя, отечественных производителей будут ориентировать на производство аналогов.

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В Беларуси намерены увеличить среднюю продолжительность жизни до 80 лет На данный момент этот показатель превышает 74 года. Планируется продолжить тенденцию к росту, превысив рубеж в 80 лет.

Механизм закупок в здравоохранении будет совершенствоваться - Караник Законодательная база в этом плане разработана. Вопрос заключается в правоприменении. Предстоит усовершенствовать механизмы закупок, обеспечивая контроль и открытость процедуры на всех этапах.

В Минске реализуют пилотный проект по повышению пропускной способности компьютерных томографов Уже есть определенные наработки в этом плане, отметил министр. С учетом имеющегося финансирования удастся увеличь пропускную способность в полтора-два раза. Если пилотный проект окажется успешным, опыт распространят на всю страну.