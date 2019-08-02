2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси появится отечественная разработка для диагностики бруксизма, сообщил журналистам заведующий кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии Белорусской медицинской академии последипломного образования, доктор медицинских наук, профессор Сергей Рубникович, передает корреспондент БЕЛТА.

Бруксизм, или скрежетание зубами - чрезмерная, несознательная активность жевательных мышц, сжимание челюсти, стискивание зубов, чаще всего во время сна.

"У нас сейчас ведутся современные разработки с БГУИР по созданию беспроводных датчиков, специальных сенсорных пластин для диагностики бруксизма, активности жевательной мускулатуры у пациентов с бруксизмом и заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава", - сказал Сергей Рубникович.

Отечественная разработка, как ожидается, появится в ближайшее время. Она позволит более эффективно оценивать состояние пациентов и правильно корректировать проводимое лечение.

Ранее совместно с технопарком БНТУ "Политехник" разработано специальное устройство для лечения пациентов с храпом и синдромом обструктивного апноэ сна. Инновационный 3D-винт позволяет наиболее точно и правильно позиционировать положение нижней челюсти у пациентов, имеющих проблемы с дыханием. Благодаря такому винту можно индивидуализировать проводимое лечение. "Мы активно сотрудничаем с РНПЦ оториноларингологии по апробации наших современных методов лечения данной патологии с использованием этого устройства", - отметил заведующий кафедрой.-0-