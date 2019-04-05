5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси пока не планируют переходить на страховую систему здравоохранения, проинформировали в пресс-службе Министерства здравоохранения, отвечая на вопросы, поступившие к "Большому разговору с Президентом", сообщает БЕЛТА.

Один из вопросов касался возможности перевода трудоспособного населения Беларуси полностью на платную (страховую) систему здравоохранения.

"Государственная (бюджетная) система здравоохранения признана эффективной. Вопрос о переводе системы здравоохранения на другую в настоящее не рассматривается", - отметили в Минздраве.

На недавней пресс-конференции представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев отметил, что в Беларуси традиционно доступность к медуслугам очень высока. Каждый человек может получить квалифицированную медицинскую помощь бесплатно. Более того, в качестве положительного момента ВОЗ оценивает переход к системе врача общей практики, что расширяет спектр услуг, которые можно получать при первичном обращении.

Как сообщалось, накануне "Большого разговора с Президентом" БЕЛТА провела акцию "Ваш вопрос Президенту", во время которой поступило около 2 тыс. обращений.-0-