6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 1 млн 40 тыс. человек, сообщили БЕЛТА в Министерстве здравоохранения.

В Брестской области полный курс вакцинации прошли более 173,8 тыс. человек, в Витебской - более 151,8 тыс., в Гомельской - более 248,8 тыс., в Гродненской - более 141,4 тыс., в Могилевской - более 156,8 тыс., в Минской - более 169,1 тыс., а в Минске - более 320,5 тыс.

Завершили курс более 45,8 тыс. сотрудников различных организаций и ведомств.

Как отметили в министерстве, более 1,7 млн человек получили первую дозу вакцины против COVID-19.-0-