В Беларуси порядок и стабильность, которые так не нравятся Западу - австрийский депутат

Фото из архива
26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси порядок и стабильность, которые так не нравятся Западу. Об этом заявил в интервью корреспонденту БЕЛТА член коммунистической партии Штирии, депутат ландтага австрийской федеральной земли Штирия, член городского совета г.Леобен доктор Вернер Герхард Мургг, который в составе делегации общества австрийско-белорусской дружбы посещает с визитом нашу страну.
Он сказал, что члены общества австрийско-белорусской дружбы и ранее посещали Беларусь. Это четвертый визит. "Мы всей душой очень хорошо относимся к вашей стране, нашим белорусским друзьям. И нам было очень важно увидеть, что на самом деле происходит в Беларуси, так ли стало плохо, как это преподносится в Австрии, - отметил депутат. - Реалии оказались совсем другие. Мы смогли воочию в этом убедиться".
Австрийский гость подчеркнул, что обо всем увиденном они расскажут в Австрии.-0-
Он сказал, что члены общества австрийско-белорусской дружбы и ранее посещали Беларусь. Это четвертый визит. "Мы всей душой очень хорошо относимся к вашей стране, нашим белорусским друзьям. И нам было очень важно увидеть, что на самом деле происходит в Беларуси, так ли стало плохо, как это преподносится в Австрии, - отметил депутат. - Реалии оказались совсем другие. Мы смогли воочию в этом убедиться".
Австрийский гость подчеркнул, что обо всем увиденном они расскажут в Австрии.-0-