В Беларуси после переписи населения могут пересмотреть административно-территориальное деление

17 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. После переписи населения административно-территориальное деление Беларуси может быть пересмотрено. Об этом сообщил сегодня журналистам министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой во время VI Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"С прошлого года в стране очень серьезно начала подниматься тема нашего регионального развития. Парламентарии получили задание, пока предварительное, посмотреть вплоть до административно-территориального деления республики, которое в последний раз было зафиксировано в 1960-х годах и сегодня с учетом развития, урбанизации, демографии, миграции, естественно, нуждается в определенных корректировках. Здесь мы в первую очередь ждем результатов переписи населения, которая состоится в конце года", - сказал Дмитрий Крутой.

В вопросе регионального развития особое внимание будет уделено городам с населением свыше 80 тыс. человек. "Мы должны предложить особый преференциальный пакет, посмотреть, как эти территории будут развиваться", - отметил руководитель ведомства. Министерство экономики, по его словам, также плотно работает с районами с тяжелым социально-экономическим положением.

"Орша у нас пилот - есть указ, есть программа. Мы очень внимательно все это ежемесячно мониторим, и где-то осенью у Президента состоится большое совещание по рассмотрению этих вопросов. Таких территорий по методикам и показателям у нас выделено около тридцати, поэтому мы будем смотреть, что для них можно предложить", - заметил Дмитрий Крутой.

Он рассказал, что в Беларуси изучали опыт других стран по развитию небольших городов - нет универсального рецепта, каждое государство идет своим путем. "Мы изучали опыт стран Евросоюза: Великобритании, Германии, скандинавских стран. Каждая страна по-своему решает проблему территорий, где экономическое развитие отстает от среднего", - сказал министр.-0-