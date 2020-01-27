В Беларуси последовательно чтят память о сражавшихся и погибших в годы войны - Мезенцев

27 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. На белорусской земле последовательно отдают дань памяти тем, кто сражался в годы Великой Отечественной войны и победил, а также тем, кого нет в живых. Об этом заявил сегодня посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев на мероприятии, посвященном Международному дню памяти жертв холокоста и 75-летию освобождения узников нацистского лагеря Аушвиц в Освенциме, передает корреспондент БЕЛТА.

Российский посол обратил внимание на то, что, казалось бы, благополучный XXI век предъявляет огромные испытания и вызовы человечеству.

По его словам, сегодня знаковый день: ровно 75 лет назад Красная армия освободила Освенцим. Этой дате посвящены многие международные события, в том числе в Израиле. В мире, в том числе в Беларуси, вспоминают о жертвах войны. Сегодня также день полного освобождения Ленинграда от блокады.

При этом Дмитрий Мезенцев констатировал, что почему-то сейчас ставится под сомнение очевидность подвига победителей, и это несет угрозу безопасности в мире.

Посол также обратил внимание, что данные мероприятия предваряют 75-летие Великой Победы. По его словам, очень важно передавать историческую правду молодому поколению, которому строить политику стран и между странами, а также в мире в целом.

В мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас, посол Израиля в Беларуси Алон Шогам, посол Германии в Беларуси Манфред Хутерер, временный поверенный в делах США в Беларуси Дженифер Мур, председатель Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин Владимир Черницкий.

Андрей Дапкюнас

На встрече вручили медали праведников народов мира, которые в годы войны спасали евреев, рискуя своими жизнями. Также состоялась церемония зажжения шести поминальных свечей в память о 6 млн погибших, замученных в гетто, расстрелянных, задушенных в газовых камерах.

Для участников мероприятия была подготовлена выставка "Зеркало поколений", показан документальный фильм "Хроника Минского гетто".-0-

Фото Рамиля Насибулина