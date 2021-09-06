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06 сентября 2021, 12:57

В Беларуси потеплеет с середины недели

Фото из архива
Фото из архива

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси потеплеет с середины недели, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Арктический воздух, поступающий в Беларусь, забросил нас по температурному режиму сразу на месяц вперед. Так, за последние сутки средняя температура воздуха составила плюс 6-10, что на 4-7 градусов ниже климатической нормы и характерно для первой декады октября. В ночные часы в воскресенье и понедельник в воздухе и на высоте 2 см от поверхности почвы наблюдались заморозки от нуля до минус 3. Сохраняется угроза заморозков и ближайшей ночью по юго-восточной части страны", - рассказал в Белгидромете.

Во вторник, 7 сентября, сохранится холодная для начала первого осеннего месяца погода. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью и утром местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный слабый с усилением до умеренного. Температура воздуха ночью составит от плюс 1 по юго-востоку до 9 градусов выше нуля по северо-западу, местами по юго-востоку ожидаются заморозки до минус 2. Днем будет 14-19 градусов тепла.

Начиная со среды, 8 сентября, погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, распространяющаяся с Западной Европы. Установится теплая погода. Ожидается переменная облачность, будет без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется юго-западный слабый с усилением до умеренного. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, по северу - до плюс 10. Днем будет 18-23 градуса тепла.

В четверг, 9 сентября, ожидается переменная облачность, будет без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер прогнозируется юго-западный, западный слабый с усилением до умеренного. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов выше нуля, в отдельных районах страны - плюс 3-5. Днем будет 19-25 градусов тепла.

В пятницу, 10 сентября, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов тепла, днем - плюс 20-26.

По предварительным прогнозам синоптиков, в выходные сохранится теплая погода.-0-

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