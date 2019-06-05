В Беларуси повышены требования к представителям государства в хозобществах

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси повышены требования к представителям государства в органах управления хозяйственных обществ с государственным участием. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 мая 2019 года №337, которым внесены изменения в постановление Совмина от 16 мая 2008 года №694, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу.

В ведомстве пояснили, что документом уточнены отдельные правовые нормы в связи с возникающими при их реализации на практике вопросами.

В целях назначения представителями государства наиболее опытных и квалифицированных лиц повышены требования к их стажу работы (с трех до пяти лет), а также установлена обязанность повышения ими своей квалификации не реже одного раза в пять лет.

Ограничено право участия представителя государства в голосовании в случае, если позиция представителя государства не согласована в установленном порядке. На него возложена ответственность за последствия решений, которые повлекли причинение ущерба обществу в случае нарушения порядка принятия таких решений.

Дополнены функции органов, осуществляющих владельческий надзор, необходимостью выработки и реализации мер по совершенствованию корпоративного управления, внедрению международных стандартов финансовой отчетности в случаях, предусмотренных законодательством, и координации деятельности по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества хозяйственных обществ.

В постановление также включены нормы об особенностях осуществления полномочий представителей государства, назначенных Президентом, а также Советом Министров из числа заместителей премьер-министра Беларусь.-0-