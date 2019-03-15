15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси повысят эффективность саморегулируемых организаций, сообщил журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Александр Маркевич после послания Конституционного суда Президенту Беларуси и палатам Национального собрания, которое озвучил сегодня в Овальном зале председатель КС Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

В послании подчеркивается потребность в принятии нормативных правовых актов о саморегулируемых организациях. Александр Маркевич пояснил, чтобы речь идет о профессиональных объединениях либо объединениях субъектов предпринимательской деятельности, работающих в определенной отрасли. Суть новаций в создании условий, когда организации вместе с госструктурами контролируют развитие своей сферы. По словам депутата, это "позволит повысить их эффективность и качество деятельности".

Кроме того, в послании Конституционного суда говорилось о необходимости модернизации законодательства о местном самоуправлении. По мнению Александра Маркевича, нужно создавать условия, в которых сами граждане будут активнее заниматься, например, проблемами своего двора, а депутаты местных Советов получат больше полномочий для привлечения хозяйствующих субъектов к решению вопросов жизнедеятельности.

Председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Людмила Макарина-Кибак отметила, что в послании Конституционного суда обозначены наиболее важные для страны, а значит, и для парламентариев вопросы. В первую очередь она обратила внимание на задачи, которые стоят в части развития человеческого потенциала, семейной политики, укрепления информационной и кибербезопасности.-0-