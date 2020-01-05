В Беларуси повысят скоростной режим на 19 участках республиканских автодорог и МКАД

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси принято решение о повышении скорости движения на 19 участках республиканских автомобильных дорог и МКАД, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД.

"Мероприятия по повышению скоростных режимов реализуются владельцами автомобильных дорог в установленном порядке и будут завершены до 1 марта текущего года. В настоящее время скоростной режим повышен на участках автомобильных дорог Р28, Р58, Р80. Работа будет продолжена", - сказали в УГАИ МВД.

В список мест повышения скоростных режимов вошли также участки автодорог М1, М3, М5, М6, М8, Р20, МКАД.-0-