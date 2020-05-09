В Беларуси празднуют День Победы

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9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республике Беларусь сегодня отмечается День Победы. Для белорусов это священный праздник, дань памяти, глубокого уважения и благодарности советским воинам, труженикам тыла, партизанам и подпольщикам - всем, кто приближал Победу.

Победа советского народа в Великой Отечественной войне была одержана 9 мая 1945 года. Война длилась 1418 дней и ночей и началась на белорусской земле 22 июня 1941 года.

К 75-летию Великой Победы. Они сражались за Родину. Архивные фото БЕЛТАК 75-летию Великой Победы. Они сражались за Родину. Архивные фото БЕЛТА
В летописи Беларуси не было битвы более жестокой, чем Великая Отечественная война, не было подвига значительнее, чем подвиг советского солдата, защитившего Родину от врага...

На страну обрушился удар невиданной силы. В первые дни войны вражеская авиация бомбила железнодорожные узлы, аэродромы, Брест, Гродно, Волковыск, Барановичи и другие белорусские города. Первыми врага встретили пограничники, но ни одна из застав не сдалась врагу и не оставила свой участок без приказа. Стойко держались защитники Брестской крепости, Минска, Могилева. 14 июля под Оршей против врага были впервые применены советские реактивные установки "Катюша". Сопротивление, оказанное врагу в боях на территории Беларуси, позволило сорвать немецкие планы стремительного наступления на Москву.

Брестское партизанское соединение. Партизаны отряда "Советская Белоруссия" готовятся к выполнению задания, ноябрь 1943 года
Брестское партизанское соединение. Партизаны отряда "Советская Белоруссия" готовятся к выполнению задания, ноябрь 1943 года

Однако, несмотря на проявленные мужество и героизм, территория Беларуси к началу сентября 1941 года была оккупирована немцами. После начала оккупации в Беларуси развернулось невиданное по своей массовости и упорству сопротивление врагу. Главной формой всенародной борьбы стало партизанское движение, в котором за годы Великой Отечественной участвовали более 374 тыс. партизан, свыше 70 тыс. человек насчитывало антифашистское подполье. В партизанских отрядах вместе с белорусами сражались представители разных народов Советского Союза и антифашисты из европейских стран.

Уничтоженная в боях фашистская техника, июнь 1944 года
Уничтоженная в боях фашистская техника, июнь 1944 года

В годы войны существовали около 30 партизанских зон, территорию которых немцам так и не удалось оккупировать. Так, Кличевская партизанская зона контролировалась партизанами с марта 1942 года и к началу 1944-го занимала территорию до 3 тыс. кв.км, где под защитой 18 тыс. партизан укрывалось более 70 тыс. мирных жителей. Полоцко-Лепельская партизанская зона была создана осенью 1942-го и до конца 1943 года охватывала 1220 населенных пунктов, более 73,5 тыс. мирного населения. Территория была освобождена от немецко-фашистских захватчиков, на ней была восстановлена советская власть. Зону удерживали 16 партизанских бригад. Оставалась под контролем партизан почти до полного освобождения Беларуси от оккупантов.

Белорусы - одна из наиболее пострадавших в результате войны наций. Гитлеровцы провели в Беларуси свыше 140 карательных операций, во время которых полностью или частично уничтожили 5454 деревни. Трагическим символом массового уничтожения мирного населения стала деревня Хатынь, в которой были убиты 149 жителей и сожжены 28 дворов. Судьбу Хатыни разделили 618 деревень, 188 из них не были восстановлены.

Бой за освобождение Могилева, июнь 1944 года
Бой за освобождение Могилева, июнь 1944 года

На территории Беларуси существовало около 250 лагерей советских военнопленных и 350 мест принудительного содержания населения. В их числе четвертый по величине в Европе лагерь смерти Тростенец, где были уничтожены более 200 тыс. человек.

В боевых действиях в годы войны участвовали 34,4 млн советских военнослужащих, в том числе более 1,3 млн белорусов и уроженцев Беларуси. За мужество и героизм свыше 300 тыс. из них награждены орденами и медалями. 444 воинам присвоено почетное звание Героя Советского Союза, из них 88 участникам подполья и партизанского движения в Беларуси, 70 человек стали полными кавалерами ордена Славы, 4 белоруса - дважды Героями Советского Союза.

Беларусь в войне утратила более половины своего национального богатства. Было разрушено и сожжено 209 городов и районных центров, 9200 деревень. Огромны были людские потери. По данным современных исследователей, за годы Великой Отечественной войны погибли от 2,5 до 3 и более млн жителей Беларуси.

Наступление советских танков и пехоты под Витебском, июнь 1944 года
Наступление советских танков и пехоты под Витебском, июнь 1944 года

Осенью 1943 года началось освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 23 сентября был освобожден Комарин - первый районный центр на территории Беларуси. К концу сентября были очищены от оккупантов Хотимск, Климовичи, Костюковичи, Мстиславль, Кричев, а 26 ноября войска Белорусского фронта под командованием генерала армии К.К.Рокоссовского взяли Гомель. Особенно часто победные салюты в честь взятия белорусских городов зазвучали летом 1944 года во время операции "Багратион", когда войсками 1-го, 2-го и 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов во взаимодействии с партизанскими отрядами, бригадами и соединениями была разгромлена немецкая группа армий "Центр" и полностью освобождена Беларусь.

Вклад белорусского народа в Великую Победу, в дело разгрома фашизма получил признание во всем мире. Международная конференция, созванная 27 апреля 1945 года в Сан-Франциско для образования ООН, приняла решение о включении БССР в число стран - учредителей этой международной организации.

В Беларуси память о Великой Отечественной войне сохраняется на протяжении всех послевоенных лет. За проявленные массовые героизм и мужество в борьбе против агрессоров столице Беларуси городу Минску в числе 12 городов бывшего Советского Союза было присвоено почетное звание города-героя. Звание крепости-героя получила Брестская крепость. Наградами отмечены другие города Беларуси. О жертвах войны и подвиге народа свидетельствуют многочисленные обелиски, памятники, мемориальные комплексы, Курганы Славы. В Беларуси их почти 6 тыс. Важным научным и культурным учреждением является Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.

Памятником подвигу белорусского народа стало 146-томное собрание историко-документальных хроник "Память", в издании которого принимало участие Белорусское телеграфное агентство. Великой Отечественной войне посвящены многочисленные произведения литературы и искусства. В честь знаменательных событий, связанных с Великой Отечественной войной, проводятся торжественные мероприятия. Повсеместно ведется работа по улучшению условий жизни ветеранов войны.

В летописи Беларуси не было битвы более жестокой, чем Великая Отечественная война, не было подвига значительнее, чем подвиг советского солдата, защитившего Родину от врага, спасшего человечество от нацизма. Память о страшной войне и Великой Победе не может угаснуть: она навечно вписана в историю Отечества и каждой белорусской семьи. Пережитая трагедия и достигнутая Победа - вечный источник боли и горечи, гордости и славы белорусского народа.-0-

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