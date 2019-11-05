5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается пересмотреть размер пособия по безработице. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Тамара Красовская, передает корреспондент БЕЛТА.

Депутаты выступили с инициативой подготовки концепции законопроекта "Об изменении закона "О занятости населения Республики Беларусь". "В том числе ставится вопрос о повышении пособия", - сказала Тамара Красовская. Предложений по этому поводу у парламентариев много, начать их проработку планируется 6 ноября на первом заседании рабочей группы Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам.

Участники определят основные задачи, направления, которые будут рассматриваться в новом законе - его планируется усовершенствовать с учетом правоприменительной практики. Кроме того, на заседании обсудят вопросы усиления социальных гарантий для отдельных категорий граждан, не способных на равных конкурировать на национальном рынке труда.-0-