В Беларуси предлагается предоставить статус безработных лицам, прошедшим лечение в ЛТП

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается предоставить статус безработных лицам, прошедшим лечение в лечебно-трудовых профилакториях. Об этом журналистам сообщила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Тамара Красовская, передает корреспондент БЕЛТА.

Такая норма предусмотрена в концепции проекта закона "Об изменении Закона Республики Беларусь "О занятости населения Республики Беларусь". Документ вынесен сегодня на рассмотрение во время заседания межведомственной рабочей группы по разработке законопроекта.

"Статус безработных будут иметь не только лица, которые указаны в законе о занятости населения. Мы предлагаем этот перечень расширить. В частности, включить в него лиц, которые отбывали лечение в лечебно-трудовых профилакториях МВД. Хотим, чтобы по возвращении они тоже имели статус безработных и пользовались теми же правами и гарантиями, как и другие безработные, - сказала Тамара Красовская.

Межведомственная рабочая группа впервые заседает по данному законопроекту. "Мы обсудим главные концептуальные подходы по всем направлениям, которые хотим внести в данный законопроект. В первую очередь это вопросы, касающиеся повышения пособия по безработице, будем вносить изменения в понятийный аппарат", - отметила председатель комиссии.

Как подчеркнула Тамара Красовская, изменения коснутся также регистрации гражданина в качестве безработного - не только по месту жительства, но и по месту пребывания.-0-