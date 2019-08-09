В Беларуси предлагается предоставить возможность заключать электронный договор на оказание туруслуг

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается предоставить возможность заключать договор на оказание туристических услуг в электронной форме, сообщил заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной во время заседания общественно-консультативного совета по туризму при Министерстве спорта и туризма, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси разработан проект закона "О туризме". С 12 по 28 июля проходило общественное обсуждение законопроекта. Сейчас он дорабатывается с учетом замечаний и предложений. "Катализатором изменений стала ситуация с российским туроператором "Натали Турс" и необходимость выработки механизма защиты потребителей туруслуг. Помимо этого мы решили реализовать ряд предложений, которые облегчили бы работу туристического бизнеса. В частности, в проекте закона предусматривается возможность заключения электронного договора. Суть предлагаемого варианта в следующем: на сайте туристического предприятия есть электронный договор, человек зашел, прочитал, поставил галочку, что согласен, ознакомился с мерами безопасности во время туристического путешествия. Высветился счет, который он должен оплатить, и с момента оплаты договор заключен", - сказал Михаил Портной. Для защиты прав и законных интересов потребителей туристических услуг проект закона предусматривает, что к такому договору применима типовая форма, утверждаемая Советом Министров, а при его заключении должны быть соблюдены существенные условия, присущие договору в письменной форме.

Также проектом закона предлагается разграничить ответственность туроператора и турагента, расширить функции турреестра, ужесточить формулировку, касающуюся запрета проводить экскурсии на территории Беларуси без национальной аттестации.

Главное предлагаемое законопроектом новшество - в Беларуси может появиться такой механизм защиты прав туристов, как финансовые гарантии. Туроператору дали возможность самому выбрать один из трех вариантов: банковскую гарантию, страхование гражданской ответственности либо участие в финансировании коллективного фонда. "К страховым гарантиям сегодня не совсем готовы страховщики, но Минфин говорит, что в течение переходного периода этот вопрос будет решен. Вполне жизнеспособный вариант, к которому нас подталкивает бизнес, - фонд. Этот фонд предлагается создать на базе общественного объединения только для целей сферы туризма", - отметил замминистра.

Члены общественно-консультативного совета высказали замечания и предложения по предложенному механизму защиты потребителей туруслуг, в том числе по объемам отчисления средств в коллективный фонд. Дискуссия по этому вопросу будет продолжаться.

Общественно-консультативный совет по туризму призван содействовать развитию туризма в Беларуси. Среди его задач - выработка концептуальных направлений развития туризма, обсуждение проблемных вопросов, оказание консультативной помощи госорганам и турбизнесу. Совет также рассматривает и обсуждает проекты нормативных правовых актов, разработанных Министерством спорта и туризма. В состав совета включены представители Министерства спорта и туризма, Национального агентства по туризму, других министерств и ведомств, местных исполнительных и распорядительных органов, общественных организаций в сфере туризма и др.-0-