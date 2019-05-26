В Беларуси предлагается расширить полномочия Советов депутатов в работе с неиспользуемым госимуществом

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается расширить полномочия Советов депутатов в работе с неиспользуемым государственным имуществом. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Беларуси, председатель Совета по развитию предпринимательства Александр Турчин в эфире телеканала
Следующее заседание Совета по развитию предпринимательства пройдет 12 июня. На вопрос о том, что войдет в повестку заседания, какие инициативы будут обсуждаться, Александр Турчин ответил: "По имущественным вопросам - особенно недвижимое имущество, аренда земельного участка - предлагаем давать больше полномочий Советам депутатов. Если есть какое-то неиспользуемое здание, депутаты могут оценить, посмотреть и принять решение - продать за базовую величину, с аукциона или передать безвозмездно".
Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 мая подписал
В Беларуси отменен указ №488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств"."Наша задача, чтобы сегодня не страдали добросовестные субъекты хозяйствования. Мы очень выверенно подходим к тому, как работать по 33 статье Налогового кодекса. Если будут применяться какие-то меры ответственности, необходимо, чтобы была 100-процентная доказательная база и не было формального подхода", - подчеркнул Александр Турчин.
В Беларуси за 2018 год количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 5 тыс., а за четыре месяца 2019-го - уже на 7 тыс.-0-
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