В Беларуси предлагается расширить полномочия Советов депутатов в работе с неиспользуемым госимуществом

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается расширить полномочия Советов депутатов в работе с неиспользуемым государственным имуществом. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Беларуси, председатель Совета по развитию предпринимательства Александр Турчин в эфире телеканала "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

Следующее заседание Совета по развитию предпринимательства пройдет 12 июня. На вопрос о том, что войдет в повестку заседания, какие инициативы будут обсуждаться, Александр Турчин ответил: "По имущественным вопросам - особенно недвижимое имущество, аренда земельного участка - предлагаем давать больше полномочий Советам депутатов. Если есть какое-то неиспользуемое здание, депутаты могут оценить, посмотреть и принять решение - продать за базовую величину, с аукциона или передать безвозмездно".

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 мая подписал указ №173 "О совершенствовании деятельности Совета по развитию предпринимательства" . Документ направлен на повышение эффективности работы этого органа и вовлечение делового сообщества в процессы реализации государственной политики в сфере экономики. Совет наделяется правом вносить в государственные органы и организации предложения по совершенствованию как нормативных правовых актов, так и практики их применения. Кроме того, указом обновлен персональный состав Совета по развитию предпринимательства. В него включены руководители и собственники различных предприятий страны. В свою очередь представители иных предпринимательских союзов (ассоциаций) получат статус официальных партнеров, который даст им возможность принимать участие в работе совета и выполнять иные функции. "Изначально нашей целью было немного сузить состав совета. Причина проста: чем больше людей, тем сложнее собираться. Мы встретились с представителями крупнейших бизнес-союзов и предложили два варианта развития событий - ротация или статус официальных партнеров совета. Их решением было, что все будут официальными партнерами, чтобы были равные условия", - пояснил первый вице-премьер.

В Беларуси отменен указ №488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств"."Наша задача, чтобы сегодня не страдали добросовестные субъекты хозяйствования. Мы очень выверенно подходим к тому, как работать по 33 статье Налогового кодекса. Если будут применяться какие-то меры ответственности, необходимо, чтобы была 100-процентная доказательная база и не было формального подхода", - подчеркнул Александр Турчин.

В Беларуси за 2018 год количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 5 тыс., а за четыре месяца 2019-го - уже на 7 тыс.-0-